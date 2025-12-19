Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat

Salle des fêtes Clérac Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

À 14h30 à la salle des fêtes, spectacle de théâtre patoisant Vous dounant Daû bôme aû thieur.

DVD du spectacles disponibles.

.

Salle des fêtes Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 23 lavenirdupatois@gmail.com

English : Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat

At 2:30 pm at the Salle des Fêtes, patois theater show: Vous dounant Daû bôme aû thieur.

DVD available.

L’événement Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat Clérac a été mis à jour le 2025-12-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge