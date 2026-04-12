Saint-Aigulin

Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat

Salle des fêtes Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

À 14h30 à la salle des fêtes, spectacle de théâtre patoisant Vous dounant Daû bôme aû thieur.

DVD du spectacles disponibles.

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Salle des fêtes Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 23 lavenirdupatois@gmail.com

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English :

At 2:30 pm at the Salle des Fêtes, patois theater show: Vous dounant Daû bôme aû thieur.

DVD available.

L’événement Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-12-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge