Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat Saint-Aigulin
Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat Saint-Aigulin dimanche 12 avril 2026.
Saint-Aigulin
Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat
Salle des fêtes Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
À 14h30 à la salle des fêtes, spectacle de théâtre patoisant Vous dounant Daû bôme aû thieur.
DVD du spectacles disponibles.
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Salle des fêtes Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 23 lavenirdupatois@gmail.com
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English :
At 2:30 pm at the Salle des Fêtes, patois theater show: Vous dounant Daû bôme aû thieur.
DVD available.
L’événement Théâtre patoisant Les durathieurs d’Jhonzat Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-12-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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