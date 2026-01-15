Théâtre patoisant saintongeais Salle des Fêtes Saint-Césaire

Théâtre patoisant saintongeais

Salle des Fêtes Les Bujoliers Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Les Durathieurs et leur théâtre patoisant se donnent en spectacle et en plus ils vous dounant dau bôme au thieur (donnent du baume au cœur). Vous pouvez venir les applaudir.

.

Salle des Fêtes Les Bujoliers Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 23 lavenirdupatois@gmail.com

English :

The Durathieurs and their patois-style theater put on a show, and what’s more, they give you dau bôme au thieur (balm your heart). Come and applaud them.

L’événement Théâtre patoisant saintongeais Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge