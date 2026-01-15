Théâtre patoisant saintongeais Salle des Fêtes Saint-Césaire
Théâtre patoisant saintongeais Salle des Fêtes Saint-Césaire dimanche 22 février 2026.
Théâtre patoisant saintongeais
Salle des Fêtes Les Bujoliers Saint-Césaire Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Les Durathieurs et leur théâtre patoisant se donnent en spectacle et en plus ils vous dounant dau bôme au thieur (donnent du baume au cœur). Vous pouvez venir les applaudir.
.
Salle des Fêtes Les Bujoliers Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 23 lavenirdupatois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Durathieurs and their patois-style theater put on a show, and what’s more, they give you dau bôme au thieur (balm your heart). Come and applaud them.
L’événement Théâtre patoisant saintongeais Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge