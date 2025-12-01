Théâtre Patrick Cottet Moine La Rochelle

Théâtre Patrick Cottet Moine La Rochelle mercredi 31 décembre 2025.

Théâtre Patrick Cottet Moine

29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

SOIRÉE EXEPTIONELLE NOUVEL AN



Patrik Cottet-Moine est un adroit qui se plait à jouer les maladroits. Il a su mettre son physique hors norme au service d’un spectacle qui ne l’est pas moins.

.

29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com

English :

SPECIAL EVENING NEW YEAR



Patrik Cottet-Moine is an adroit performer who likes to play the clumsy. He puts his extraordinary physique to good use in a show that is no less extraordinary.

German :

EXEPTIONELLE PARTY NEUJAHR



Patrik Cottet-Moine ist ein gewandter Mann, der gerne die Rolle des Unbeholfenen spielt. Er hat seine außergewöhnliche Physis in den Dienst einer Show gestellt, die nicht weniger ungewöhnlich ist.

Italiano :

SERATA SPECIALE CAPODANNO



Patrik Cottet-Moine è un uomo abile che ama giocare a fare il maldestro. Ha messo a frutto il suo fisico straordinario in uno spettacolo non meno straordinario.

Espanol :

VELADA ESPECIAL AÑO NUEVO



Patrik Cottet-Moine es un hombre hábil al que le gusta hacer el torpe. Ha puesto su extraordinario físico al servicio de un espectáculo no menos extraordinario.

