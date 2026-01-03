THÉÂTRE PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ ! Salle du Théâtre La Chevallerais

THÉÂTRE PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ !

Salle du Théâtre Rue du Théâtre La Chevallerais Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

L’association Théâtrale des Chevaliers présente une comédie de François Scharre. La troupe fera 11 représentations en février et mars. Vente des billets à la salle du théâtre ou par téléphone les samedis 24 et 31 janvier et 7 février, de 10h à 12h.

Synopsis

Quand Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le week-end, elle ne se doute pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à bien du monde. Surprise en flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer d’identité pour essayer de se sortir d’affaire. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’elle est chez Paul, champion du monde toutes catégories du bobard. Lorsque ses mensonges vont se télescoper avec ceux de Paul, le résultat ne va pas être triste. .

Salle du Théâtre Rue du Théâtre La Chevallerais 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 60 96 38 atc44810@orange.fr

English :

The Théâtrale des Chevaliers association presents a comedy by François Scharre. The troupe will give 11 performances in February and March. Tickets on sale at the theater or by telephone on Saturdays January 24 and 31 and February 7, from 10am to 12pm.

L’événement THÉÂTRE PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ ! La Chevallerais a été mis à jour le 2026-01-03 par Pays Erdre Canal Forêt