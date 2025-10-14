Théâtre PAULINE & CARTON Amiens

Théâtre PAULINE & CARTON

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2025-10-14 19:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16

D’APRÈS LES ÉCRITS DE PAULINE CARTON

ADAPTATION VIRGINIE BERLING, CHRISTINE MURILLO, CHARLES TORDJMAN

Parigote à la voix éraillée, comédienne sur les planches et à l’écran, Pauline Carton incarna souvent les rôles de soubrettes, mégères ou concierges, bien que, née dans une famille bourgeoise, elle détestait faire le ménage ! Grâce à ce savoureux et émouvant spectacle, les jeunes et les moins jeunes découvriront non seulement qui était l’actrice disparue en 1974 mais aussi, surtout, sa personnalité singulière et libre, son intelligence affûtée, sa fantaisie et son panache un brin subversifs.

Durée 1h

mardi 14 à 19h30

mercredi 15 à 19h30

jeudi 16 à 20h30

TARIF A 27 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

