Théâtre Paysans Hors Contrôle Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize dimanche 9 novembre 2025.
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-09
Par le Théâtre de l’Accalmie
Une comédie incisive et pleine de vivacité, Paysans Hors Contrôle explore avec humour et satire les défis et les absurdités du monde agricole. À travers des personnages hauts en couleur et des situations improbables, la pièce offre un regard décalé et rafraîchissant sur la vie des paysans.
Un spectacle à ne pas manquer pour une soirée de rires et de réflexion. .
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 42 40 26 theatre.accalmie@gmail.com
