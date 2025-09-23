Théâtre Peau d’Homme Amiens

mardi 23 septembre 2025

Théâtre Peau d’Homme

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 27

27

Tarif réduit adulte

Début : 2025-09-23 19:30:00

fin : 2025-09-24

2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25

D’APRÈS LA BD DE HUBERT ET ZANZIM PUBLIÉE CHEZ GLÉNAT

MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION LÉNA BRÉBAN

Avec finesse, acuité et souvent drôlerie, Léna Bréban poursuit une voie artistique qui questionne les normes, qui émancipe… Adapté de la bande dessinée à succès créée par Zanzim et Hubert, Peau d’homme plaide pour la liberté des femmes contre des contraintes et une morale imposées par les hommes, éclaire aussi les thématiques du genre, de l’homosexualité et de la sexualité.

Durée 1h50

SEPTEMBRE

mardi 23 à 19h30

mercredi 24 à 19h30

jeudi 25 à 20h30

TARIF A 27 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

