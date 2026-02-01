Théâtre PECORE TOWN, Enquête spéciale Villemurlin

Théâtre PECORE TOWN, Enquête spéciale

10 Route de Cerdon Villemurlin Loiret

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-07 2026-02-08

Comédie Burlesque

En exclu’ mondiale, retrouvez dans ce village de Sologne une comédie burlesque qui se déroule dans le Far West Pécore Town, Enquête Spéciale !

– Par l’association des Échelles bleues – 5 .

10 Route de Cerdon Villemurlin 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 25 12 mariedesa995@gmail.com

English :

Burlesque Comedy

