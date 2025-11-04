Théâtre Pensez à fermer les volets Chartres

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Chaque dimanche, une mère âgée retrouve ses deux enfants autour du déjeuner familial. Entre disputes, regrets accumulés et les désirs restés en suspens, ils prennent conscience du temps qui passe et de l’amour trop souvent retenu.

Pensez à fermer les volets met en lumière, avec finesse et émotion, la fragilité des liens familiaux et l’urgence de les nourrir avant qu’il ne soit trop tard. Entre dialogues vifs et silences chargés de sens, elle rappelle que la tendresse et l’amour sont essentiels pour donner une valeur durable à l’existence. Par la compagnie Rosa M. Tout public à partir de 15 ans. 13 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

Every Sunday, an elderly mother meets her two children for lunch. Between arguments, accumulated regrets and unfulfilled desires, they become aware of the passage of time and the love that is too often withheld.

Jeden Sonntag trifft sich eine ältere Mutter mit ihren beiden Kindern zum Familienessen. Zwischen Streitereien, angesammeltem Bedauern und unerfüllten Wünschen werden sie sich der Zeit bewusst, die vergeht, und der Liebe, die zu oft zurückgehalten wird.

Ogni domenica, un’anziana madre incontra i suoi due figli per il pranzo. Tra litigi, rimpianti accumulati e desideri insoddisfatti, i due si rendono conto del passare del tempo e dell’amore che troppo spesso viene negato.

Cada domingo, una madre anciana se reúne con sus dos hijos para comer. Entre discusiones, arrepentimientos acumulados y deseos insatisfechos, toman conciencia del paso del tiempo y del amor que con demasiada frecuencia les es negado.

