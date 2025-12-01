THÉÂTRE Pépites Glisy

147 Rue d'en Haut Glisy

18 décembre 2025 17:00

17:45

2025-12-18

CORRESPONDANCES

Théâtre

À PARTIR DE 12 ANS

C’est l’histoire d’une rencontre. Un jour, Léo et Mia se heurtent accidentellement dans un parc. Ça commence bien mal entre les deux adolescents. Il leur faudra du temps pour tisser un lien singulier et intense. Mia est plutôt renfermée sur elle-même le chagrin et la colère l’emportent sur les mots. Léo, lui, tombe tout de suite curieux de Mia. Petit à petit, il l’initie aux pépites que sa grand-mère lui a appris à déguster ces doux silences qui se glissent entre deux êtres et qui font du bien. Autour d’un banc public, en une suite de scènes courtes aux dialogues ciselés, Mia et Léo dévoilent leurs histoires, leurs craintes, leurs envies. Sous le nom de pépites, Marion Bonneau propose à ses lecteurs une leçon de philosophie, douce comme un bonbon. La revue des livres pour enfants

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Marion Bonneau | AVEC Juliette Castro et Jérémy Torres | SCÉNOGRAPHIE Andra Badulesco Visniec COSTUMES Sausen Mustafova | LUMIÈRES Stéphanie Daniel | CRÉATION MUSICALE ET SONORE Glaze Furtivo ADMINISTRATION Tiffany Mouquet | PRODUCTION Compagnie Correspondances | COPRODUCTION Comédie de Picardie. SOUTIENS DRAC des Hauts-de-France, du Conseil Régional des Hauts-de-France, du Conseil départemental de la Somme et de la Spedidam.

https://youtu.be/hSfmdk1YG90

147 Rue d'en Haut Glisy 80440 Somme Hauts-de-France

