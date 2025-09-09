Théâtre-performance NEXT / AUTOPSY D’UN MASSACRE AMOUREUX Amiens
Théâtre-performance NEXT / AUTOPSY D’UN MASSACRE AMOUREUX Amiens mardi 9 septembre 2025.
Théâtre-performance NEXT / AUTOPSY D’UN MASSACRE AMOUREUX
8 Rue des Majots Amiens Somme
Tarif : 9 – 9 –
9
Tarif réduit adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 19:30:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-09-09 2025-09-10
Anne-Laure Thumerel et Emma Guizerix
L’Ensemble 21
Pour cette nouvelle saison, Anne-Laure Thumerel, artiste associée à
La MTA, (re)vient mettre un point final au chantier artistique qu’elle a
mené dans le cadre de sa résidence longue entamée depuis la saison
2022-2023. Le spectacle-performance, créé en janvier dernier à la
Maison de la Culture d’Amiens dans le cadre d’Amiens Europe —
Feminist Futures Festival, est le résultat d’une dramaturgie processuelle
mise en place en étroite collaboration avec Jérôme Sallé, tout au
long des deux saisons précédentes. Il nous a semblé nécessaire de le
présenter également sur le plateau de La MTA, là où le projet a débuté.
Jeu. 09 à 19h30
Ven. 10 à 19h30
Durée 2h15 9 .
8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com
