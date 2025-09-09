Théâtre-performance NEXT / AUTOPSY D’UN MASSACRE AMOUREUX Amiens

Théâtre-performance NEXT / AUTOPSY D’UN MASSACRE AMOUREUX

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 9€

9

Tarif réduit adulte

9 septembre 2025 19:30

10 septembre 2025

2025-09-09 2025-09-10

Anne-Laure Thumerel et Emma Guizerix

L’Ensemble 21

Pour cette nouvelle saison, Anne-Laure Thumerel, artiste associée à

La MTA, (re)vient mettre un point final au chantier artistique qu’elle a

mené dans le cadre de sa résidence longue entamée depuis la saison

2022-2023. Le spectacle-performance, créé en janvier dernier à la

Maison de la Culture d’Amiens dans le cadre d’Amiens Europe —

Feminist Futures Festival, est le résultat d’une dramaturgie processuelle

mise en place en étroite collaboration avec Jérôme Sallé, tout au

long des deux saisons précédentes. Il nous a semblé nécessaire de le

présenter également sur le plateau de La MTA, là où le projet a débuté.

Jeu. 09 à 19h30

Ven. 10 à 19h30

Durée 2h15 9 .

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com

