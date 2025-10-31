Théâtre « Périt le soleil » (Sortie de résidence) Cahors

Place François Mitterrand Cahors Lot

L’intention du spectacle Périt le soleil est moins de présenter le poète Arthur Rimbaud et son œuvre au public que de proposer un ailleurs visuel, textuel et sonore

L’intention du spectacle Périt le soleil est moins de présenter le poète Arthur Rimbaud et son œuvre au public que de proposer un ailleurs visuel, textuel et sonore. S’il s’agit de brosser un portrait, c’est un portrait en creux, familier et étrange, le portrait mobile d’un homme insaisissable. Certaines voix qui l’évoquent sont historiques, certaines sont fictives, articulent d’autres témoignages, d’autres visions, se contredisent parfois et permettent d’accéder à son itinéraire, mais aussi à la part de mythe qui entoure le personnage de son vivant et surtout dans sa postérité.

C’est dans ces interstices entre le vrai et le faux, l’histoire et le mythe que se glisse la création théâtrale, musicale et dessinée.

La compagnie Pool Prod est en résidence de création au Théâtre du lundi 27 au vendredi 31 octobre. .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

