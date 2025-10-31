[Théâtre] Personne n’est ensemble sauf moi Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Théâtre] Personne n’est ensemble sauf moi

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Qui décide de ce qui est normal ?

Aldric, Oussama, Clarisse et Léa sont quatre jeunes adolescents qui entrent dans l’âge adulte. Ils et elles parlent de leur quotidien, de leur différence, de ce qu’on ne voit pas toujours les handicaps invisibles. Avec humour, sensibilité et une grande liberté, ils partagent des récits intimes, parfois drôles, parfois solitaires, toujours sincères.

Sur scène, leurs voix bousculent nos repères et questionnent la norme. Car, au fond, admettons- le nous sommes tous et toutes, à notre manière, des neuroatypiques.

L’émotion en plein fouet… ils viennent raconter leurs histoires personnelles, leurs maux, leurs rêves, leurs espoirs… un spectacle bouleversant. — L’ Œil d’Olivier

Mettre en lumière la singularité de leurs identités, brouiller les pistes et questionner la norme — Sceneweb .

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

