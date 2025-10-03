Théâtre Peter Pan Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Voyage dans le pays de l’enfance avec Peter Pan, Corchet, Wendy et les enfants perdus.

Dans une esthétique rock et baroque inspirée par la langue et la musique anglaises, et dans une scénographie composée des éléments réels du théâtre, trois artistes ouvrent les projections poétiques et fantastiques où James Barrie plonge Peter, Crochet, Wendy et les enfants perdus. L’image bascule alors dans l’imaginaire, Barrie devenant Peter, qui devient Crochet. La mère qui berce ses enfants prête ses traits à Wendy, puis à Clochette…

Ode et célébration de l’imagination, ce Peter Pan déploie les mondes rêvés de l’enfance, moins comme idéal à poursuivre que comme source essentielle où forger les outils pour bâtir un réel partagé, riche, conscient adulte ? .

