Théâtre Petit Bleu et Petit Jaune
Salle des fêtes de Ban de Laveline 7 Place du Colonel Denis Ban-de-Laveline Vosges
Début : Dimanche Samedi 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25
Venez découvrir le théâtre d’ombre d’après l’oeuvre de Leo Lionni programmé par le Théâtre des Jours Heureux.Tout public
Salle des fêtes de Ban de Laveline 7 Place du Colonel Denis Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est +33 6 70 79 62 84 theatredesjoursheureux@posteo.net
Come and discover shadow theater based on Leo Lionni’s work, programmed by Théâtre des Jours Heureux.
