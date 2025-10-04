THÉÂTRE PETIT ENFER Mauguio
THÉÂTRE PETIT ENFER Mauguio samedi 4 octobre 2025.
THÉÂTRE PETIT ENFER
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Découvrez cette pièce de théâtre au Théâtre Bassaget à Mauguio !
Jean aime Benjamin le voisin de la famille. Personne ne peut imaginer dans la famille que Jean puisse aimer Benjamin. À moins qu’on ne le sache trop bien et qu’on préfère le taire. Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous tous les ans fin août et chaque fois c’est le bal des hypocrisies, la suite des non-dits, les petits règlements de compte. Est-ce que cette année, Jean dira enfin qui il est vraiment ? Rien n’est moins certain, excepté si quelqu’un l’aide.
Imaginez un huis clos dans une petite maison en Normandie, au bord de la mer ; des retrouvailles estivales et des petits règlements de compte distillés entre la poire et le fromage…
Samedi 4 octobre 20h
Théâtre Bassaget Mauguio
Tout public dès 12 ans 12€ 10€ 6€
SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE
9 place Jules Ferry 34 130 Mauguio
Tél 04 67 29 65 35
E-mail culture@mauguio-carnon.com .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
English :
Discover this play at the Théâtre Bassaget in Mauguio!
German :
Entdecken Sie dieses Theaterstück im Théâtre Bassaget in Mauguio!
Italiano :
Scoprite questo spettacolo al Théâtre Bassaget di Mauguio!
Espanol :
Descubra esta obra en el Teatro Bassaget de Mauguio
