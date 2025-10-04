THÉÂTRE PETIT ENFER Mauguio

THÉÂTRE PETIT ENFER Mauguio samedi 4 octobre 2025.

THÉÂTRE PETIT ENFER

Mauguio Hérault

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Jean aime Benjamin le voisin de la famille. Personne ne peut imaginer dans la famille que Jean puisse aimer Benjamin. À moins qu’on ne le sache trop bien et qu’on préfère le taire. Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous tous les ans fin août et chaque fois c’est le bal des hypocrisies, la suite des non-dits, les petits règlements de compte. Est-ce que cette année, Jean dira enfin qui il est vraiment ? Rien n’est moins certain, excepté si quelqu’un l’aide.

Imaginez un huis clos dans une petite maison en Normandie, au bord de la mer ; des retrouvailles estivales et des petits règlements de compte distillés entre la poire et le fromage…

Samedi 4 octobre 20h

Théâtre Bassaget Mauguio

Tout public dès 12 ans 12€ 10€ 6€

9 place Jules Ferry 34 130 Mauguio

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

