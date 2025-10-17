Théâtre Petit Pierre où la mécanique des rêves Nouzonville

Théâtre Petit Pierre où la mécanique des rêves

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Handicapé, bossu, sourd, quasi muet, Pierre Avezard nait en 1909 dans une modeste maison du Loiret. Atteint du syndrome de Treacher Collins, il n’aurait pas dû survivre. 83 ans plus tard, il disparaît en laissant les traces d’une vie de passion et de poésie et en particulier un Manège, chef-d’oeuvre du mouvement rotatif et de l’Art Brut, reconnu au même titre que les œuvres de Picassiette ou du Facteur Cheval.Raconter la vie de Petit Pierre, c’est dire les conditions de création de l’Art Brut mais aussi décrire l’évolution de la France au XXe siècle à travers ses techniques de la charrette à bras auConcorde.Daniel Casanave, Florence Lebonvallet et Mathias Neiss vous invitent à découvrir son histoire. Elle prend forme sous vos yeux et à travers elle l’Art brut et ses conditions de création auXXème siècle.Billetterie

.

6, rue Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49 centreculturel@villedenouzonville.fr

English :

Handicapped, hunchbacked, deaf, almost mute, Pierre Avezard was born in 1909 in a modest home in the Loiret region of France. Suffering from Treacher Collins syndrome, he should never have survived. 83 years later, he disappeared, leaving behind the traces of a life of passion and poetry, and in particular a Manège, a masterpiece of the rotary movement and Art Brut, recognized in the same way as the works of Picassiette or the Facteur Cheval.To tell the story of Petit Pierre is to describe not only the conditions under which Art Brut was created, but also the evolution of twentieth-century France through its techniques: from the handcart to the Concorde.Daniel Casanave, Florence Lebonvallet and Mathias Neiss invite you to discover his story. It takes shape before your very eyes, and through it, Art Brut and its conditions of creation in the 20th century.Tickets

German :

Der behinderte, bucklige, taube und fast stumme Pierre Avezard wurde 1909 in einem bescheidenen Haus im Département Loiret geboren. Er litt am Treacher-Collins-Syndrom und hätte nicht überleben dürfen. 83 Jahre später verschwand er und hinterließ die Spuren eines Lebens voller Leidenschaft und Poesie, insbesondere eine Manege, ein Meisterwerk der Drehbewegung und der Art Brut, das in einem Atemzug mit den Werken von Picassiette oder Facteur Cheval genannt wird.Das Leben von Petit Pierre zu erzählen bedeutet, die Entstehungsbedingungen der Art Brut zu beschreiben, aber auch die Entwicklung Frankreichs im 20. Jahrhundert anhand seiner Techniken zu beschreiben: vom Handkarren bis zumConcorde.Daniel Casanave, Florence Lebonvallet und Mathias Neiss laden Sie ein, seine Geschichte zu entdecken. Sie nimmt vor Ihren Augen Gestalt an und durch sie die Art Brut und ihre Entstehungsbedingungen im 20. Jahrhundert.Tickets

Italiano :

Handicappato, gobbo, sordo e quasi muto, Pierre Avezard nacque nel 1909 in una modesta casa della regione francese del Loiret. Affetto dalla sindrome di Treacher Collins, non sarebbe mai dovuto sopravvivere. 83 anni dopo, morì lasciando le tracce di una vita di passione e poesia, e in particolare un Manège, capolavoro del movimento rotatorio e dell’Art Brut, riconosciuto alla stregua delle opere di Picassiette e del Facteur Cheval.Raccontare la vita di Petit Pierre significa raccontare le condizioni in cui è nata l’Art Brut, ma anche descrivere l’evoluzione della Francia del XX secolo attraverso le sue tecniche: dal carretto a mano alla Concorde. Daniel Casanave, Florence Lebonvallet e Mathias Neiss vi invitano a scoprire la sua storia. La sua storia prenderà forma davanti ai vostri occhi e, attraverso di essa, l’Art Brut e le condizioni in cui è stata creata nel XX secolo

Espanol :

Minusválido, jorobado, sordo y casi mudo, Pierre Avezard nació en 1909 en una modesta casa de la región francesa de Loiret. Aquejado del síndrome de Treacher Collins, nunca debería haber sobrevivido. 83 años más tarde moría, dejando tras de sí las huellas de una vida de pasión y poesía, y en particular un Manège, obra maestra del movimiento rotatorio y del Art Brut, reconocido del mismo modo que las obras de Picassiette y del Facteur Cheval.Contar la vida de Petit Pierre es contar las condiciones en las que se creó el Art Brut, pero también describir la evolución de la Francia del siglo XX a través de sus técnicas: de la carretilla de mano a la Concorde.Daniel Casanave, Florence Lebonvallet y Mathias Neiss le invitan a descubrir su historia. Tomará forma ante sus propios ojos y, a través de ella, el Art Brut y las condiciones en las que se creó en el siglo XX

L’événement Théâtre Petit Pierre où la mécanique des rêves Nouzonville a été mis à jour le 2025-10-16 par Ardennes Tourisme