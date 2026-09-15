Informations pratiques

Beaugency

Théâtre « Petit Tom »

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:30:00

fin : 2027-05-21 21:20:00

Date(s) :

2027-05-21

À mi-chemin entre témoignage, récit initiatique et fantaisie, Petit Tom suit les pas d’un jeune garçon passionné de chevalerie.

À mi-chemin entre témoignage, récit initiatique et fantaisie, Petit Tom suit les pas d’un jeune garçon passionné de chevalerie. Porté par un conteur aussi décalé qu’électrique, ce spectacle de « faux-conteur », plein d’inventions vraies et de vérités troubles, interroge avec humour, poésie et énergie la manière dont se construisent les modèles masculins et les chemins qui mènent, ou non, à la violence.

Par Hic Sunt Leones

À partir de 6 ans 12.5 .

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 95 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Partway between a personal account, a coming-of-age story, and a fantasy, *Petit Tom* follows the journey of a young boy who is passionate about chivalry.

L’événement Théâtre « Petit Tom » Beaugency a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE