Théâtre « Petite Sorcière » Théâtre municipal Coutances
mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre municipal · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Théâtre « Petite Sorcière »
Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18 20:40:00
Date(s) :
2026-11-18
Théâtre « Petite Sorcière » – cie Projet MÛ
Une fable auditive portée par une actrice virtuose
La compagnie montréalaise Projet MÛ, portée par Nini Bélanger, sa directrice artistique depuis 2006, est l’une des rares compagnies à se spécialiser autant du côté du théâtre adulte que du jeune public. Travaillant étroitement avec l’auteur Pascal Brullemans, le duo de créateurs nous offre un spectacle qui s’amuse à tordre les codes du conte pour enfants pour nous raconter, avec un brin d’humour et quelques frissons, une histoire fantastique de résilience et de courage.
Dans cette chambre intrigante, les enfants sont invités à ouvrir grand leurs oreilles pour voir apparaître les êtres fabuleux de cette histoire envoûtante. Face à eux, une comédienne donne vie à l’ensemble des personnages de cette fable. Grâce à la magie de sa voix transformée par des jeux sonores, elle nous transporte au plus profond de la forêt pour assister à l’affrontement final entre Petite Sorcière et l’Ogre. Frissons et sourires garantis !
À partir de 7 ans / Jauge réduite
20h au théâtre municipal de Coutances.
Réservation obligatoire. .
Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com
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English : Théâtre « Petite Sorcière »
L’événement Théâtre « Petite Sorcière » Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme
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