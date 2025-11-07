Théâtre Petits crimes conjugaux Bourg-lès-Valence

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Petits crimes conjugaux

11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Début : Vendredi 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-08 20:30:00

2025-11-07

Une comédie noire pleine de suspense, entre le marivaudage et la guerre totale.
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65  thierry.roudil@sfr.fr

A suspenseful black comedy, somewhere between marivaudage and all-out war.

Eine spannungsgeladene schwarze Komödie zwischen Marivaudage und dem totalen Krieg.

Una commedia nera ricca di suspense, a metà strada tra il marivaudage e la guerra totale.

Una comedia negra de suspense, a medio camino entre el marivaudage y la guerra total.

