Théâtre Petits crimes conjugaux
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Début : Vendredi 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-08 20:30:00
2025-11-07
Une comédie noire pleine de suspense, entre le marivaudage et la guerre totale.
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
A suspenseful black comedy, somewhere between marivaudage and all-out war.
German :
Eine spannungsgeladene schwarze Komödie zwischen Marivaudage und dem totalen Krieg.
Italiano :
Una commedia nera ricca di suspense, a metà strada tra il marivaudage e la guerra totale.
Espanol :
Una comedia negra de suspense, a medio camino entre el marivaudage y la guerra total.
L’événement Théâtre Petits crimes conjugaux Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-09 par Valence Romans Tourisme