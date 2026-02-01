Théâtre Petits crimes entre amis Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Théâtre Petits crimes entre amis

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Le Tennis Club de Chatuzange vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !

Au programme la comédie à succès “Petits crimes entre amis”, écrite par Franck Duarte et Bruno Bachot.

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 82 37 86 61 chatuzange.tennisclub@bbox.fr

English :

The Tennis Club de Chatuzange invites you to an evening of laughter and good humor!

On the program: the hit comedy Petits crimes entre amis , written by Franck Duarte and Bruno Bachot.

