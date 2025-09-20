Théâtre « Petits fours et révolver » Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

2025-09-20

Le Théâtre de la cendre dans » Petits fours et révolver ». Une comédie policière loufoque de Nicolas Brandicourt. Rencontre avec les artistes autour d’un pot de l’amitié.

Il s’agit d’une enquête délirante en pleine période disco, dans le salon mondain d’une productrice de films en faillite avec des personnages extravagants les uns que les autres.

Rencontre avec les artistes autour d’un pot de l’amitié. . Organisé par le Comité des fêtes de Rouffignac-Saint-Cernin. .

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 59 85 com.d.fetes.rouffignac@hotmail.fr

English :

The Théâtre de la Cendre in « Petits fours et révolver ». A zany police comedy by Nicolas Brandicourt. Meet the artists over a pot de l’amitié.

German : Théâtre « Petits fours et révolver »

Das Théâtre de la cendre in « Petits fours et révolver ». Eine verrückte Krimikomödie von Nicolas Brandicourt. Begegnung mit den Künstlern bei einem Pot de l’amitié.

Italiano :

Il Théâtre de la Cendre in « Petits fours et révolver ». Una commedia poliziesca di Nicolas Brandicourt. Incontrate gli artisti davanti a un drink.

Espanol : Théâtre « Petits fours et révolver »

El Théâtre de la Cendre en « Petits fours et révolver ». Una disparatada comedia policíaca de Nicolas Brandicourt. Conozca a los artistas tomando una copa.

