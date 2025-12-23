Théâtre Petits papotages burlesques, Auditorium Stéphan Bouttet Dinard

Théâtre Petits papotages burlesques

Auditorium Stéphan Bouttet 6 rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-10

Le Cercle d’Emeraude, section théâtrale de l’Amicale Laïque de Dinard, présente son prochain spectacle intitulé Petits papotages burlesques les 9 et 10 janvier 2026.

Présentation:

Il y a des gens qui sont chauves au dedans de la tête ce sont ceux qui n’ont pas le sens de l’humour.” Ainsi parlait le vieux complice de Pierre Dac, Francis Blanche. Nous avons donc essayé de vous présenter, sur le mode du café-théâtre, quelques œuvres courtes d’ auteurs contemporains bien connus, à l’humour échevelée . Situations burlesques, échanges loufoques, jonglages avec les mots constituent donc la base de ce petit spectacle que nous avons voulu aussi divers que pétillant.

Réservations

– Par téléphone 06 95 94 15 56

– Par mail al.theatre.dinard@gmail.com

– Sur place le soir du spectacle dans la limite des places disponibles .

Auditorium Stéphan Bouttet 6 rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 95 94 15 56

