Théâtre Peut-on claquer sa joie dans l'colza ? – Médiathèque Claude Dany Bourth, 30 mai 2025 20:30, Bourth.

Eure

Théâtre Peut-on claquer sa joie dans l’colza ? Médiathèque Claude Dany 3 Avenue de l’Europe Bourth Eure

Début : 2025-05-30 20:30:00

fin : 2025-05-30

2025-05-30

Une conférence de la joie menée plaisir battant par Joy Allegria, supraconférencière un brin débridée, toute entière parfumée à l’humour, qui n’a qu’un seul désir “ faire jaillir de votre hypercentre votre propre fluidàjoie, véritable passeport pour la joie pérenne ! ”

C’est ainsi qu’avec elle, vous visiterez le grand ascenseur émotionnel de la joie, randonnerez sur le fameux GR de la joie… Vous trouverez également les réponses aux questions que vous vous posez depuis toujours comme « Un individu lambda peut-il connaitre la joie lorsqu’il démarre sa vie comme une bouse ? »…

Et surtout, pour votre plus grand plaisir, elle n’hésitera jamais à illustrer ses propos en vous livrant des pans de sa vie intime, débordante, débordée et un brin débridée !

Public à partir de 14 ans.

10€/personne.

Sur réservation.

Médiathèque Claude Dany 3 Avenue de l’Europe

Bourth 27580 Eure Normandie +33 2 32 37 42 54 mediatheque@bourth.fr

English : Théâtre Peut-on claquer sa joie dans l’colza ?

Joy Allegria, an unbridled super-speaker with a sense of humor, leads the joy conference with a single goal in mind: ? to bring your own fluidàjoie from your hypercenter, a true passport to perennial joy!

With her, you’ll visit the great emotional elevator of joy, and hike the famous GR de la joie… You’ll also find the answers to questions you’ve always wondered about, such as: « Can an average person experience joy when they start life as a dung beetle?

And best of all, for your enjoyment, she never hesitates to illustrate her points by giving you a glimpse into her intimate life, overflowing, overwhelmed and a little unbridled!

For ages 14 and up.

10/person.

Reservations required.

German :

Eine Konferenz der Freude, die von Joy Allegria, einer etwas zügellosen, humorvollen Supra-Konferenzleiterin, geleitet wird, die nur einen einzigen Wunsch hat: ? aus Ihrem Hyperzentrum Ihre eigene fluidàjoie hervorzubringen, einen echten Pass für dauerhafte Freude!

So werden Sie mit ihr den großen emotionalen Fahrstuhl der Freude besuchen, auf dem berühmten GR der Freude wandern… Sie werden auch Antworten auf Fragen finden, die Sie sich schon immer gestellt haben, wie zum Beispiel: « Kann ein durchschnittlicher Mensch Freude erfahren, wenn er sein Leben wie ein Miststück beginnt? »….

Und vor allem wird sie zu Ihrer Freude nie zögern, ihre Ausführungen zu illustrieren, indem sie Ihnen Teile ihres überbordenden, überfließenden und ein wenig zügellosen Privatlebens preisgibt!

Publikum ab 14 Jahren.

10?/Person.

Auf Reservierung.

Italiano :

Joy Allegria, una super-relatrice scatenata con un pizzico di umorismo, condurrà una conferenza sulla gioia, con un solo obiettivo: far uscire dal proprio ipercentro la propria fluidàjoie, un vero e proprio passaporto per una gioia duratura!

Con lei, visiterete il grande ascensore emozionale della gioia e percorrerete il famoso sentiero della gioia… Troverete anche le risposte alle domande che vi siete sempre posti, come ad esempio: « Può una persona media provare gioia quando inizia la sua vita come uno scarabeo stercorario?

E soprattutto, per il vostro divertimento, non esiterà mai a illustrarvi i suoi punti di vista, regalandovi scorci della sua vita personale, che è traboccante, sovraccarica e un po’ sfrenata!

Pubblico a partire dai 14 anni.

10/persona.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Joy Allegria, una súper oradora desenfrenada con un toque de humor, dirigirá una conferencia sobre la alegría, con un único objetivo: ¡sacar de su hipercentro su propia fluidàjoie, un verdadero pasaporte hacia la alegría duradera!

Con ella, visitará el gran ascensor emocional de la alegría, y recorrerá el famoso sendero de la alegría… También encontrarás respuestas a las preguntas que siempre te has hecho, como: « ¿Puede una persona normal experimentar alegría cuando empieza su vida como un escarabajo pelotero?

Y, sobre todo, para que se divierta, no dudará en ilustrar sus argumentos ofreciéndole una visión de su vida íntima, desbordante, desbordada y un poco desenfrenada

Público a partir de 14 años.

10/persona.

Imprescindible reservar.

