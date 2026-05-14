THÉÂTRE PHARAON AKHENATON LE MAUDIT Saint-Guilhem-le-Désert
THÉÂTRE PHARAON AKHENATON LE MAUDIT Saint-Guilhem-le-Désert jeudi 13 août 2026.
Saint-Guilhem-le-Désert
THÉÂTRE PHARAON AKHENATON LE MAUDIT
4 Rue de la Fontaine du Portal Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
La dernière heure d’Akhenaton, écrit et joué par Alexandre Delimoges, mise en scène par Robert Kiener.
L’incroyable destinée d’un pharaon hors du commun, père du monothéisme, qui révolutionna son temps et bouleversa la
religion, l’amour, l’art et la société.
Seul sur son trône, abandonné de tous, le pharaon Akhenaton se retrouve face à ses contradictions. Confronté à la haine de ses ministres, il tente d’éviter un Coup d’Etat. Délaissé par son épouse Nefertiti, on veut l’éloigner de son fils Toutankhamon…
Revivez la dernière heure du règne du pharaon Akhenaton.
Un seul en scène documenté troublant et lumineux. .
4 Rue de la Fontaine du Portal Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17
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English :
La dernière heure d’Akhenaton, written and performed by Alexandre Delimoges, directed by Robert Kiener.
L’événement THÉÂTRE PHARAON AKHENATON LE MAUDIT Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-05-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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