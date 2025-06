Théâtre « Phèdre… à peu près » Domaine d’Esthine Carolles 27 juin 2025 20:00

Manche

Théâtre « Phèdre… à peu près » Domaine d’Esthine Carolles Animations Carolles Manche

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27 22:30:00

2025-06-27

La Compagnie du Marin présente « PHEDRE…à peu près ».

Jean-Charles LENOEL et Maurice HEBERT.

Mise en scène Maurice HEBERT.

Vendredi 27 juin 2025 à 18 heures au Domaine d’Esthine (Longrais Carolles)

2 formules :

Réservation obligatoire.

Théâtre + Boisson.

Le tarif comprend le spectacle et une boisson offerte par Carolles Animations lors d’un échange avec les artistes.

12€.

Théâtre + Repas.

Date limite de réservation (Repas) Lundi 23 Juin 2025.

Le tarif comprend le spectacle et une boisson offerte par Carolles Animations, le repas avec une boisson comprise. Salade créole Colombo de poulet Flan coco ou gâteau à l’ananas.

27€.

Domaine d’Esthine Carolles Animations

Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr

English : Théâtre « Phèdre… à peu près »

The Compagnie du Marin presents: « PHEDRE…à peu près ».

Jean-Charles LENOEL and Maurice HEBERT.

Directed by Maurice HEBERT.

Friday June 27, 2025 at 6pm at Domaine d’Esthine (Longrais Carolles)

2 formulas:

Reservations required.

Theater + Drink.

The price includes the show and a drink offered by Carolles Animations during an exchange with the artists.

12?.

Theater + Meal.

Reservation deadline (Meal) Monday June 23, 2025.

The price includes the show and a drink offered by Carolles Animations, the meal with a drink included. Creole salad Chicken Colombo Coconut flan or pineapple cake.

27?.

German :

Die Compagnie du Marin präsentiert: « PHEDRE…à peu près ».

Jean-Charles LENOEL und Maurice HEBERT.

Inszenierung Maurice HEBERT.

Freitag, 27. Juni 2025 um 18 Uhr in Domaine d’Esthine (Longrais Carolles)

2 Formeln :

Reservierung erforderlich.

Theater + Getränk.

Der Tarif umfasst die Aufführung und ein Getränk, das von Carolles Animations während eines Gesprächs mit den Künstlern angeboten wird.

12?.

Theater + Essen.

Letzter Termin für die Reservierung (Essen) Montag, 23. Juni 2025.

Der Preis beinhaltet die Aufführung und ein von Carolles Animations angebotenes Getränk, die Mahlzeit mit einem Getränk. Kreolischer Salat Hähnchen-Colombo Kokosflan oder Ananaskuchen.

27?.

Italiano :

La Compagnie du Marin presenta: « PHEDRE… à peu près ».

Jean-Charles LENOEL e Maurice HEBERT.

Regia di Maurice HEBERT.

Venerdì 27 giugno 2025 alle 18.00 al Domaine d’Esthine (Longrais Carolles)

2 opzioni :

Prenotazione obbligatoria.

Teatro + bevanda.

Il prezzo comprende lo spettacolo e un drink offerto da Carolles Animations durante uno scambio con gli artisti.

12?.

Teatro + Pasto.

Termine di prenotazione (Pasto) Lunedì 23 giugno 2025.

Il prezzo comprende lo spettacolo e una bevanda offerta da Carolles Animations, il pasto con una bevanda inclusa. Insalata creola Pollo alla Colombo Sformato di cocco o torta all’ananas.

27?.

Espanol :

La Compagnie du Marin presenta: « PHEDRE…à peu près ».

Jean-Charles LENOEL y Maurice HEBERT.

Dirigida por Maurice HEBERT.

Viernes 27 de junio de 2025 a las 18:00 h en Domaine d’Esthine (Longrais Carolles)

2 opciones :

Reserva obligatoria.

Teatro + Bebida.

El precio incluye el espectáculo y una bebida ofrecida por Carolles Animations durante un intercambio con los artistas.

12?.

Teatro + Comida.

Fecha límite de reserva (Comida) Lunes 23 de junio de 2025.

El precio incluye el espectáculo y una bebida ofrecida por Carolles Animations, la comida con bebida incluida. Ensalada criolla Pollo Colombo Flan de coco o tarta de piña.

27?.

L’événement Théâtre « Phèdre… à peu près » Carolles a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Granville Terre et Mer