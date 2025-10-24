Théâtre PHÈDRE… À PEU PRÈS ESPACE FRANÇOIS SIMON Carolles

Théâtre PHÈDRE… À PEU PRÈS ESPACE FRANÇOIS SIMON Carolles vendredi 24 octobre 2025.

Théâtre PHÈDRE… À PEU PRÈS

ESPACE FRANÇOIS SIMON 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 21:45:00

2025-10-24

Du texte de Jean Racine, inspiré librement. Burlesque et parodique, un spectacle détonnant !

La Compagnie du Marin revient à Carolles présenter Phèdre… à peu près . Deux potaches condamnés par leur professeur à apprendre Phèdre par cœur vont se venger et se transformer en bouffons… Mais l’émotion et la beauté poétique de cette tragédie en 5 actes et en vers de Racine les envahissent.

Ainsi, Jean-Charles Lenoël et Maurice Hébert ont non seulement pour but de faire rire mais également de faire découvrir, de manière détournée, la valeur poétique de cette pièce.

Vendredi 24 octobre, à 20 h 30 à l’Espace François Simon.

Entrée libre. .

ESPACE FRANÇOIS SIMON 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 61 86 75

