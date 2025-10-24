Théâtre PHÈDRE… À PEU PRÈS ESPACE FRANÇOIS SIMON Carolles
Théâtre PHÈDRE… À PEU PRÈS ESPACE FRANÇOIS SIMON Carolles vendredi 24 octobre 2025.
Théâtre PHÈDRE… À PEU PRÈS
ESPACE FRANÇOIS SIMON 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24 21:45:00
2025-10-24
Du texte de Jean Racine, inspiré librement. Burlesque et parodique, un spectacle détonnant !
La Compagnie du Marin revient à Carolles présenter Phèdre… à peu près . Deux potaches condamnés par leur professeur à apprendre Phèdre par cœur vont se venger et se transformer en bouffons… Mais l’émotion et la beauté poétique de cette tragédie en 5 actes et en vers de Racine les envahissent.
Ainsi, Jean-Charles Lenoël et Maurice Hébert ont non seulement pour but de faire rire mais également de faire découvrir, de manière détournée, la valeur poétique de cette pièce.
Vendredi 24 octobre, à 20 h 30 à l’Espace François Simon.
Entrée libre. .
ESPACE FRANÇOIS SIMON 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie
