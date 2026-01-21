Théâtre Phèdre… à peu près par la Compagnie du Marin Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas
Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas Manche
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06 21:30:00
2026-02-06
Les amis de la bibliothèque de Saint-Jean-Le-Thomas invitent, Jean-Charles Lenoël et Maurice Hébert, de la Compagnie du Marin, pour l’interprétation comique de la tragédie de Racine.
Phèdre… à peu près .
Sortis de la douche, avec comme seul accessoire leur serviette de bain, deux lycéens, condamnés par leur professeur à apprendre Phèdre par cœur, vont interpréter une version bien à eux du texte de Racine, ce sera Phèdre… à peu près. Ils se laisseront surprendre par l’émotion et la beauté poétique de l’alexandrin racinien.
Libre participation. .
Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 81 83 50 65 arbionguy@gmail.com
