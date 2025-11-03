Théâtre Phèdre ! Place de la Résistance Saint-Brieuc

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-03 20:00:00

fin : 2025-11-03 21:40:00

2025-11-03 2025-11-04

Phèdre passée à la moulinette ! L’allure d’un prof débutant, Romain Daroles présente, ouvrage en main, le texte de Phèdre. Avec un enthousiasme réjouissant, peu à peu emporté par sa passion des alexandrins, il se prend à jouer tous les personnages, et ce faisant la pièce entière, acte par acte… Une époustouflante performance d’acteur, tout entier habité du bonheur complice de partager sa passion pour Racine.

Spectacle conseillé à partir de 15 ans. .

