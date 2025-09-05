Théâtre Phèdre ! Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges

2B Company Mise en scène François Gremaud d’après Jean Racine Avec Romain Daroles.

François Gremaud coupe le mal à la Racine ! Bien sûr, on le devine, il est question de Phèdre, la plus fameuse et plus jouée des tragédies de Racine. Pourtant, bien que son principal sujet, elle n’est pas le véritable sujet de ce spectacle. Ce dernier se cache sous le point d’exclamation, ce signe de ponctuation qui, au temps de Racine, était appelé point d’admiration. En effet, le véritable sujet de Phèdre ! est l’admiration que son unique protagoniste voue à la tragédie de Racine. Ici la tragédie se mue en un monologue joyeux. Avec emphase, Romain Daroles nous dévoile sa passion pour les amours contrariées entre l’épouse du roi d’Athènes et son beau-fils. L’érudition n’est pas soluble dans l’humour et c’est un véritable précis de théâtre classique qui nous est révélé généalogie mythologique, vertus de l’alexandrin, notion de catharsis… Initialement conçu pour les écoles, cet irrésistible métadiscours incarné est à mettre devant toutes les oreilles. Dès 15 ans.Adultes

English :

2B Company Directed by François Gremaud after Jean Racine With Romain Daroles.

François Gremaud cuts through the evil « à la Racine »! Of course, we’re talking about Phèdre, Racine’s most famous and best-performed tragedy. And yet, although Phèdre is the main subject, she is not the real subject of this show. This is hidden beneath the exclamation mark, a punctuation mark which, in Racine?s time, was called an admiration mark. Indeed, the real subject of Phèdre! is the admiration its sole protagonist feels for Racine?s tragedy. Here, tragedy becomes a joyous monologue. Emphatically, Romain Daroles reveals his passion for the thwarted love affair between the wife of the King of Athens and her stepson. Erudition is not soluble in humor, and a veritable précis of classical theater is revealed: mythological genealogy, the virtues of the alexandrine, the notion of catharsis? Initially designed for schools, this irresistible metadiscourse is for all ears. Ages 15 and up.

German :

2B Company Inszenierung: François Gremaud nach Jean Racine Mit Romain Daroles.

François Gremaud schneidet das Böse « à la Racine »! Natürlich, man ahnt es schon, geht es um Phädra, die berühmteste und meistgespielte Tragödie von Racine. Doch obwohl sie ihr Hauptthema ist, ist sie nicht das eigentliche Thema dieser Aufführung. Dieses verbirgt sich unter dem Ausrufezeichen, jenem Satzzeichen, das zu Racines Zeiten als Punkt der Bewunderung bezeichnet wurde. Das eigentliche Thema von Phèdre! ist nämlich die Bewunderung, die die einzige Protagonistin für Racines Tragödie empfindet. Hier verwandelt sich die Tragödie in einen heiteren Monolog. Mit Emphase enthüllt uns Romain Daroles seine Leidenschaft für die widersprüchliche Liebe zwischen der Frau des Königs von Athen und ihrem Stiefsohn. Die Gelehrsamkeit ist nicht mit dem Humor zu vereinbaren und es ist eine wahre Präzision des klassischen Theaters, die uns enthüllt wird: mythologische Genealogie, die Tugenden des Alexandriners, der Begriff der Katharsis? Dieser unwiderstehliche Metadiskurs, der ursprünglich für Schulen konzipiert wurde, ist für alle Ohren bestimmt. Ab 15 Jahren.

Italiano :

2B Company Regia di François Gremaud dopo Jean Racine Con Romain Daroles.

François Gremaud taglia il male « alla Racine »! Naturalmente si tratta di Phèdre, la più famosa e la più rappresentata delle tragedie di Racine. Ma sebbene sia il soggetto principale, non è il vero soggetto di questo spettacolo. È nascosto sotto il punto esclamativo, il segno di interpunzione che, ai tempi di Racine, era chiamato segno di ammirazione. Il vero soggetto di Phèdre! è l’ammirazione che la sua unica protagonista prova per la tragedia di Racine. Qui la tragedia diventa un monologo gioioso. Con enfasi, Romain Daroles rivela la sua passione per l’amore contrastato tra la moglie del re di Atene e il suo figliastro. L’erudizione non è solubile nell’umorismo, e ci viene offerto un vero e proprio précis del teatro classico: la genealogia mitologica, le virtù dell’alessandrino, la nozione di catarsi? Inizialmente pensato per le scuole, questo irresistibile metadiscorso è per tutte le orecchie. A partire dai 15 anni.

Espanol :

compañía 2B Dirigida por François Gremaud según Jean Racine Con Romain Daroles.

¡François Gremaud corta por lo sano « à la Racine »! Naturalmente, se trata de Phèdre, la más famosa y representada de las tragedias de Racine. Pero aunque sea el tema principal, no es el verdadero tema de este espectáculo. Está oculto bajo el signo de exclamación, el signo de puntuación que, en la época de Racine, se llamaba signo de admiración. El verdadero tema de ¡Phèdre! es la admiración que su único protagonista siente por la tragedia de Racine. Aquí la tragedia se convierte en un monólogo gozoso. Enérgicamente, Romain Daroles revela su pasión por el amor frustrado entre la esposa del rey de Atenas y su hijastro. La erudición no es soluble en el humor, y asistimos a un verdadero précis del teatro clásico: genealogía mitológica, virtudes del alejandrino, noción de catarsis? Concebido inicialmente para las escuelas, este irresistible metadiscurso es para todos los oídos. A partir de 15 años.

