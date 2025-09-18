Théâtre Physique Le répertoire pour les amateurs Le Hangar Loretz-d’Argenton

Théâtre Physique Le répertoire pour les amateurs

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Théâtre physique / Le répertoire pour les amateurs. Avec Catherine Dubois et/ou Guillaume Lucas

Travailler et adapter des pièces courtes du répertoire, Pina Bausch, James Thiérrée, Buster Keaton… 3 pièces courtes ou numéros en solo ou duo choisis en amont et travaillés pendant deux jours et adaptés à une pratique amateur. .

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 03 78 inex93@free.fr

