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Théâtre – « Picnic Mokett' » de la Cie One Again Productions Espace Multiculturelle Le Cube Puilboreau

vendredi 6 novembre 2026 · Espace Multiculturelle Le Cube · Puilboreau

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace Multiculturelle Le Cube
Adresse
46 rue Alsace Lorraine
Ville
17138 Puilboreau
Département
Charente-Maritime
Tarif

Puilboreau

Théâtre – « Picnic Mokett' » de la Cie One Again Productions

Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 18:00:00
fin : 2026-11-06 19:00:00

Date(s) :
2026-11-06

La Compagnie One Again Productions viendra en résidence de création du 2 au 6 novembre au Cube pour leur spectacle « Picnic Mokett’ ». La sortie de résidence aura lieu le vendredi 6 novembre à 18h au Cube.
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Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79  culture@ville-puilboreau.fr

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English :

One Again Productions will be in a creative residency from November 2 to 6 at Le Cube for their show %AB Picnic Mokett’ %BB. The residency will conclude on Friday, November 6, at 6 p.m. at Le Cube.

L’événement Théâtre – « Picnic Mokett' » de la Cie One Again Productions Puilboreau a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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