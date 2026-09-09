Informations pratiques

Puilboreau

Théâtre – « Picnic Mokett' » de la Cie One Again Productions

Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18 20:45:00

Date(s) :

2026-12-18

Découvrez le spectacle « Picnic Mokett’ » de la Compagnie One Again Productions, le vendredi 18 décembre à 20h au Cube.

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Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79 culture@ville-puilboreau.fr

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English :

Come see the show “Picnic Mokett” by One Again Productions on Friday, December 18, at 8:00 p.m. at Le Cube.

L’événement Théâtre – « Picnic Mokett' » de la Cie One Again Productions Puilboreau a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle