Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier Rébénacq

Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier

28 Route de Laruns Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 200 – 200 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

La Compagnie Zéro janvier implantée à Buzy vous propose de découvrir la restitution du stage de théâtre dispensé par Simon Delgrange, comédien et auteur formé au Théâtre National de Bordeaux. Un spectacle créé en 3 jours, fruit de l’imagination et jeux partagés des stagiaires ! .

28 Route de Laruns Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 25 75 08 ciezerojanvier@gmail.com

