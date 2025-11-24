Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier Rébénacq

Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier

Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier Rébénacq lundi 24 novembre 2025.

Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier

28 Route de Laruns Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 200 – 200 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-24

Date(s) :
2025-11-24

La Compagnie Zéro janvier implantée à Buzy vous propose de découvrir la restitution du stage de théâtre dispensé par Simon Delgrange, comédien et auteur formé au Théâtre National de Bordeaux. Un spectacle créé en 3 jours, fruit de l’imagination et jeux partagés des stagiaires !   .

28 Route de Laruns Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 25 75 08  ciezerojanvier@gmail.com

English : Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier

German : Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier

Italiano :

Espanol : Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier

L’événement Théâtre pièce des stagiaires de la Cie Zéro Janvier Rébénacq a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées