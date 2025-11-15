Théâtre Pièce Montée Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis

Théâtre Pièce Montée

Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-11-16

Pièce montée la comédie où on rit pour le meilleur…Et pour le pire…

Et si le plus beau jour de votre vie… n’était pas si parfait ? Entre amour, famille, champagne et chaos, rien ne se passe jamais comme prévu.

Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 01 19 ciedeculottee@gmail.com

English :

What if the happiest day of your life? wasn’t so perfect? Between love, family, champagne and chaos, nothing ever goes according to plan.

German :

Eine Komödie, in der man in guten wie in schlechten Zeiten lacht… Und in schlechten Zeiten…

Was, wenn der schönste Tag Ihres Lebens nicht so perfekt ist? Zwischen Liebe, Familie, Champagner und Chaos läuft nichts wie geplant.

Italiano :

E se il giorno più felice della vostra vita non fosse così perfetto? Tra amore, famiglia, champagne e caos, nulla va mai secondo i piani.

Espanol :

¿Y si el día más feliz de tu vida no fuera tan perfecto? Entre el amor, la familia, el champán y el caos, nunca nada sale según lo previsto.

