Ciré-d’Aunis

Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite

Salle des fêtes Gilles Raboteau 8 rue des écoles Ciré-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-26 15:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

La troupe Sganarelle vous convie à célébrer une noce (presque) parfaite.

.

Salle des fêtes Gilles Raboteau 8 rue des écoles Ciré-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 01 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sganarelle troupe invites you to celebrate an (almost) perfect wedding.

L’événement Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Ciré-d’Aunis a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin