Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Salle des fêtes Gilles Raboteau Ciré-d’Aunis
Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Salle des fêtes Gilles Raboteau Ciré-d’Aunis samedi 25 avril 2026.
Ciré-d’Aunis
Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite
Salle des fêtes Gilles Raboteau 8 rue des écoles Ciré-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-26 15:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
La troupe Sganarelle vous convie à célébrer une noce (presque) parfaite.
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Salle des fêtes Gilles Raboteau 8 rue des écoles Ciré-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 01 19
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English :
The Sganarelle troupe invites you to celebrate an (almost) perfect wedding.
L’événement Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Ciré-d’Aunis a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin