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Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Salle des fêtes Gilles Raboteau Ciré-d’Aunis

Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Salle des fêtes Gilles Raboteau Ciré-d’Aunis samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes Gilles Raboteau

Adresse : 8 rue des écoles

Ville : 17290 Ciré-d'Aunis

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Ciré-d’Aunis

Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite

Salle des fêtes Gilles Raboteau 8 rue des écoles Ciré-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-26 15:00:00

Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26

La troupe Sganarelle vous convie à célébrer une noce (presque) parfaite.
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Salle des fêtes Gilles Raboteau 8 rue des écoles Ciré-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 01 19 

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English :

The Sganarelle troupe invites you to celebrate an (almost) perfect wedding.

L’événement Théâtre Pièce Montée, une noce (presque) parfaite Ciré-d’Aunis a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin