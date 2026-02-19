Théâtre Pierre de Bethmann Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Pierre de Bethmann

Jeudi 5 mars 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence

Tarif : 12 – 12 – 27 EUR

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 21:30:00

2026-03-05

C’est l’un des grands pianistes de jazz français. Sacré artiste de l’année aux Victoires du jazz 2024, Pierre de Bethmann est sur tous les fronts.

En parallèle de ses nombreux projets, il propose régulièrement des récitals en solo, moments privilégiés d’improvisation libre où se mêlent standards de jazz, compositions personnelles et explorations spontanées. Sans artifice, dans une acoustique pure, il dialogue avec un instrument aux ressources infinies, en quête d’un son juste et organique. Ce tête-à-tête avec le piano reflète un lien profond, nourri par des décennies de créations et d’aventures musicales.



Récompensé par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros ou le Prix Django Reinhardt, il mène une carrière foisonnante, entre concerts, enregistrements et transmission au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.



de 12.00 à 27.00 €



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 par e-mail theatre@salon-de-provence.org sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

He is one of the great French jazz pianists. Awarded artist of the year at the 2024 Victoires du jazz awards, Pierre de Bethmann is on all fronts.

