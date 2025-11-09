Théâtre Pierre et Mohamed Beaugency

Théâtre Pierre et Mohamed

Théâtre du Puits Manu Beaugency Loiret

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

La Maison de la Parole à Beaugency et le groupement paroissial Meung-Beaugency proposent Pierre et Mohamed .

La pièce retrace l’amitié et le destin des deux hommes: le 1er Août 1996 à Oran, Mgr Pierre Claverie, l’évêque d’Oran, était assassiné avec son chauffeur musulman Mohamed Bouchikhi.

Le récit a un fil conducteur un petit carnet trouvé dans les effets de Mohamed, une sorte de journal intime. Dans ce carnet, un testament spirituel bouleversant de simplicité et de profondeur… préface de Mgr JP Vesco, évêque d’Oran. .

