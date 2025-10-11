Théâtre Place du village Versols-et-Lapeyre
Monique MILHAU Lotissement du Vallon de Lapeyre Versols-et-Lapeyre Aveyron
Venez nombreux à la pièce de théâtre interprétée par la troupe de Saint-Sever !!
La troupe de théâtre de Saint-Sever vous propose une pièce de Christine Cambon 8 .
English :
Come and see the play performed by the Saint-Sever troupe!
German :
Kommen Sie zahlreich zum Theaterstück, das von der Truppe aus Saint-Sever aufgeführt wird!!!
Italiano :
Venite tutti allo spettacolo messo in scena dalla troupe di Saint-Sever!
Espanol :
Vengan todos a la obra de teatro representada por la compañía Saint-Sever
