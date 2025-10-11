Théâtre Place du village Versols-et-Lapeyre

Théâtre Place du village Versols-et-Lapeyre samedi 11 octobre 2025.

Théâtre Place du village

Monique MILHAU Lotissement du Vallon de Lapeyre Versols-et-Lapeyre Aveyron

Samedi 2025-10-11

Venez nombreux à la pièce de théâtre interprétée par la troupe de Saint-Sever !!

La troupe de théâtre de Saint-Sever vous propose une pièce de Christine Cambon 8 .

Monique MILHAU Lotissement du Vallon de Lapeyre Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie

English :

Come and see the play performed by the Saint-Sever troupe!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Theaterstück, das von der Truppe aus Saint-Sever aufgeführt wird!!!

Italiano :

Venite tutti allo spettacolo messo in scena dalla troupe di Saint-Sever!

Espanol :

Vengan todos a la obra de teatro representada por la compañía Saint-Sever

