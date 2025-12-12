Théâtre Plan B Ferme de Grangeneuve Villeréal

Théâtre Plan B

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Pièce de Claude MONTEIL, jouée par la troupe théâtrale de la MJC de Monflanquin Les planches pour rire

Quatre couturières se retrouvent dans leur atelier pour accueillir la petite-fille de leur patron décédé.

Pleines d’espoir, , elles espèrent qu’elle reprendra la direction de l’entreprise familiale, mais cette dernière a décidé de mettre tout le personnel à la retraite et de vendre l’entreprise avant de repartir pour les États-Unis.

Aidées de leur mannequin vedette, elles vont alors tout tenter pour sauver leurs emplois et leur entreprise .

+33 6 84 34 09 87 ferme.de.grangeneuve@gmail.com

