Théâtre plein air Cour Bouillon Xertigny

Théâtre plein air Cour Bouillon Xertigny dimanche 20 juillet 2025.

Théâtre plein air Cour Bouillon

parc du chateau Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 20:00:00

fin : 2025-07-20 21:30:00

Date(s) :

2025-07-20

Venez à la rencontre de la nouvelle création proposée par la compagnie des Jolies Mômes qui sera installée dans le parc du Château. En partenariat avec le CAE, la commune vous propose de nouveau une expérience insolite avec cette représentation en plein air.

Découvrez COUR BOUILLON Les carottes sont cuites

C’est l’histoire de trois reines rigolotes, reines de trois royaumes fantasques.

C’est l’histoire d’un ennemi sanguinaire mais qui a bien des faiblesses.

C’est une histoire de guerre et d’amour, comme toujours.

Spectacle comprenant combats extraordinaires, situations cocasses et bêtises, évidemment !

A voir avec bonheur de 7 à 107 ans

Spectacle de plein air 1h10Tout public

0 .

parc du chateau Xertigny 88220 Vosges Grand Est accueil@mairie-xertigny.fr

English :

Come and meet the new creation by the Jolies Mômes company, to be staged in the Château grounds. In partnership with the CAE, the commune is once again offering an unusual experience with this open-air performance.

Discover COUR BOUILLON The carrots are cooked

This is the story of three funny queens, queens of three whimsical kingdoms.

It’s the story of a bloodthirsty enemy with many weaknesses.

It’s a story of war and love, as always.

A show featuring extraordinary battles, comical situations and silliness, of course!

A must-see for ages 7 to 107

Open-air show 1h10

German :

Begegnen Sie der neuen Kreation, die von der Compagnie des Jolies Mômes vorgeschlagen und im Park des Schlosses installiert wird. In Partnerschaft mit dem CAE bietet Ihnen die Gemeinde mit dieser Freiluftaufführung erneut ein ungewöhnliches Erlebnis.

Entdecken Sie COUR BOUILLON Die Karotten sind gekocht

Es ist die Geschichte von drei lustigen Königinnen, Königinnen von drei fantasievollen Königreichen.

Es ist die Geschichte eines blutrünstigen Feindes, der jedoch viele Schwächen hat.

Es ist eine Geschichte über Krieg und Liebe, wie immer.

Ein Spektakel mit außergewöhnlichen Kämpfen, komischen Situationen und natürlich viel Unsinn!

Für alle von 7 bis 107 Jahren geeignet

Freilichtaufführung 1h10

Italiano :

Venite a vedere la nuova produzione della compagnia Jolies Mômes, che sarà messa in scena nel parco del Castello. In collaborazione con il CAE, la città vi offre ancora una volta un’esperienza insolita con questo spettacolo all’aperto.

Scoprire COUR BOUILLON Le carote vengono cucinate

Questa è la storia di tre buffe regine, regine di tre regni stravaganti.

È la storia di un nemico assetato di sangue e con molte debolezze.

È una storia di guerra e di amore, come sempre.

Uno spettacolo caratterizzato da battaglie straordinarie, situazioni comiche e, naturalmente, da una grande allegria!

Imperdibile per i bambini dai 7 ai 107 anni

Spettacolo all’aperto 1h10

Espanol :

Venga a ver la nueva producción de la compañía Jolies Mômes, que se representará en el recinto del castillo. En colaboración con el CAE, la ciudad le ofrece una vez más una experiencia insólita con este espectáculo al aire libre.

Descubrir COUR BOUILLON Las zanahorias se cuecen

Esta es la historia de tres reinas divertidas, reinas de tres reinos caprichosos.

Es la historia de un enemigo sanguinario con muchas debilidades.

Es una historia de guerra y amor, como siempre.

Un espectáculo con batallas extraordinarias, situaciones cómicas y, por supuesto, ¡tonterías!

Visita obligada de 7 a 107 años

Espectáculo al aire libre 1h10

L’événement Théâtre plein air Cour Bouillon Xertigny a été mis à jour le 2025-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION