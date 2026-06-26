Berg

Théâtre plein air L’incroyable aventure de Frida et Willy

Berg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

En Alsace, terre de contes et de légendes, deux enfants partent à l’aventure pour rétablir la vérité sur la mystérieuse figure de Hans Trapp, injustement réputée effrayante. Au fil de leur quête, ils rencontrent des créatures issues du folklore alsacien et jouent avec les récits traditionnels et le patrimoine populaire. Deux comédiens font surgir personnages et situations à vue, entre jeu, objets et transformations. Une aventure participative et ludique où les enfants prennent part à l’histoire autant qu’à son sens. .

Berg 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement Théâtre plein air L’incroyable aventure de Frida et Willy Berg a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue