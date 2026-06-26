Théâtre plein air L’incroyable aventure de Frida et Willy Berg
Théâtre plein air L’incroyable aventure de Frida et Willy Berg dimanche 12 juillet 2026.
Berg
Théâtre plein air L’incroyable aventure de Frida et Willy
Berg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
En Alsace, terre de contes et de légendes, deux enfants partent à l’aventure pour rétablir la vérité sur la mystérieuse figure de Hans Trapp, injustement réputée effrayante. Au fil de leur quête, ils rencontrent des créatures issues du folklore alsacien et jouent avec les récits traditionnels et le patrimoine populaire. Deux comédiens font surgir personnages et situations à vue, entre jeu, objets et transformations. Une aventure participative et ludique où les enfants prennent part à l’histoire autant qu’à son sens. .
Berg 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
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L’événement Théâtre plein air L’incroyable aventure de Frida et Willy Berg a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue