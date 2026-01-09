Théâtre Pleine Terre Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Théâtre Pleine Terre

Centre Multiculturel 14 rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez nombreux assister à l’après-midi théâtre de la Compagnie Les Maquis’Arts organisée par la municipalité. Cette fiction inspirée d’un tragique fait divers, témoigne de l’effondrement du monde paysan et interroge le chaos de nos sociétés contemporaines qui semblent sourdes à la tragédie…

Venez nombreux assister à l’après-midi théâtre de la Compagnie Les Maquis’Arts organisée par la municipalité. Cette fiction inspirée d’un tragique fait divers, témoigne de l’effondrement du monde paysan et interroge le chaos de nos sociétés contemporaines qui semblent sourdes à la tragédie se jouant dans nos campagnes. .

Centre Multiculturel 14 rue de Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the Compagnie Les Maquis’Arts afternoon of theater organized by the municipality. Inspired by a tragic news story, this drama bears witness to the collapse of the farming world and questions the chaos of our contemporary societies, which seem deaf to tragedy…

L’événement Théâtre Pleine Terre Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-01-07 par OT du Pays de Lauzun