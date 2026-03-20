Théâtre

Bourg Plélo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Organisé par l’association En Avant Titi Plélo, pièce de théâtre comique de Pascal Guillemaud par la troupe de théâtre Acet de Quessoy, Colocation dorée .

Madame Claude, descendante d’une vieille famille bourgeoise et propriétaire d’une grande maison, loue des chambres en colocation pour financer l’entretien de sa demeure. Chloé, danseuse de cabaret, et Lucie, une infirmière en manque d’homme, qui louent chacune une chambre, vont devoir faire avec un nouveau colocataire original. Agnès, la gouvernante de madame Claude, très gaffeuse, va mettre une pagaille involontaire dans la maison au gré des différents visiteurs. Chacun trouvera-t-il chaussure à son pied malgré les malentendus et les quiproquos qui vont se succéder?

Un moment de fous rires pour tous à partager avec tous les bénévoles de l’association.

A la salle des fêtes, le samedi à 20h et le dimanche à 14h30. 8€ sur réservation et 10€ sur place. .

Bourg Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 00 36 98

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English :

L’événement Théâtre Plélo a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Falaises d’Armor