Théâtre

Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

Date(s) :

2025-12-06

L’association Léz’arts de scène et la ville de Plouha présentent la pièce Les Pas Perdus: Saynètes de Denise Bonal.

A la salle Hermine, gratuit. .

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26

English :

L’événement Théâtre Plouha a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Falaises d’Armor