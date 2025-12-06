Théâtre Plouha

Théâtre Plouha samedi 6 décembre 2025.

Plouha Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 22:30:00

2025-12-06

L’association Léz’arts de scène et la ville de Plouha présentent la pièce Les Pas Perdus: Saynètes de Denise Bonal.
A la salle Hermine, gratuit.   .

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26 

