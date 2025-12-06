Théâtre Plouha
Théâtre Plouha samedi 6 décembre 2025.
Théâtre
Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 22:30:00
Date(s) :
2025-12-06
L’association Léz’arts de scène et la ville de Plouha présentent la pièce Les Pas Perdus: Saynètes de Denise Bonal.
A la salle Hermine, gratuit. .
Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26
English :
L’événement Théâtre Plouha a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Falaises d’Armor