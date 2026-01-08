Théâtre Plouha
Théâtre Plouha samedi 10 janvier 2026.
Théâtre
Avenue Laënnec Plouha Côtes-d’Armor
Par la troupe Les Tréteaux de l’Isle de Goudelin, pièce Pochettes Surprises , en trois actes de Jacky Goupil.
Au profit de l’association Armor Ukraine, à la salle Hermine, le samedi à 20h30 et le dimanche à 14h30. Réservation conseillée au 07 66 23 25 14 ou sur le site helloasso. 10€. .
