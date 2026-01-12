Théâtre Plumelec

Théâtre

La troupe Claie en scène sera en représentation du 13 au 15 février 2026.

Les acteurs vous feront découvrir Une poussière dans l’moteur de Anny Lescalier.

Vendredi 20h30

Samedi 20h30

Dimanche 14h30

Entrée 6€ Gratuit moins de 12 ans .

Complexe sportif, route de Josselin Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 47 50 51 56

