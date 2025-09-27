Théâtre « Pochettes suprise » par Les Act’s Eure de Montfort Genneville

Salle des fêtes Genneville Calvados

Début : 2025-09-27 20:30:00

2025-09-27

Une pièce de Jacky Goupil

Synopsis Romain offre des tickets à gratter à ses invités. Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot ! Enfin, coup de chance, façon de parler, car ce jackpot sème le chaos dans la soirée…

Les convives sont prêts à tout pour s’emparer du magot.

Mise en scène Maëlle Morin

a la salle des fêtes de Genneville

Par l’association Genneville Bienvenue .

Salle des fêtes Genneville 14600 Calvados Normandie +33 6 23 31 87 52

