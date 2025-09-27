Théâtre « Pochettes suprise » par Les Act’s Eure de Montfort Genneville
Théâtre « Pochettes suprise » par Les Act’s Eure de Montfort
Salle des fêtes Genneville Calvados
Une pièce de Jacky Goupil
Synopsis Romain offre des tickets à gratter à ses invités. Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot ! Enfin, coup de chance, façon de parler, car ce jackpot sème le chaos dans la soirée…
Les convives sont prêts à tout pour s’emparer du magot.
Mise en scène Maëlle Morin
a la salle des fêtes de Genneville
Par l’association Genneville Bienvenue .
Salle des fêtes Genneville 14600 Calvados Normandie +33 6 23 31 87 52
English : Théâtre « Pochettes suprise » par Les Act’s Eure de Montfort
A play by Jacky Goupil
German : Théâtre « Pochettes suprise » par Les Act’s Eure de Montfort
Ein Stück von Jacky Goupil
Italiano :
Uno spettacolo di Jacky Goupil
Espanol :
Una obra de Jacky Goupil
