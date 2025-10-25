Théâtre Pochettes surprises Salle des fêtes Lamballe-Armor

Théâtre Pochettes surprises

Salle des fêtes Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-25 20:30:00

2025-10-25

La troupe de théâtre Les Embruns vous présente une comédie de Jacky Goupil. Mise en scène par Mélanie Le Caoussin.

Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 74 44 70

